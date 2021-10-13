Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2021 9:35

В Башкирии поймали женщину, штамповавшую дома медицинские справки

Женщина брала за них от 50 до 2000 рублей
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также у женщины изъяли оргтехнику, печати, клише и даже готовые справки – они предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений.

Также у женщины изъяли оргтехнику, печати, клише и даже готовые справки – они предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений.

В Октябрьском осудят 63-летнюю женщину, которая торговала липовыми медицинскими справками.

В МВД республики сообщили, что их она изготавливала дома и продавала по очень доступным ценам – от 50 до 2000 рублей в зависимости от документа. По словам самой обвиняемой, на это ее толкнули финансовые трудности. Сама она уже несколько лет находится на пенсии. Также у женщины изъяли оргтехнику, печати, клише и даже готовые справки – они предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений.

Полицейские нашли 16 фактов подделки официальных документов с целью сбыта. Сейчас пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.