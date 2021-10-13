В уфимских торговых центрах проводятся рейды по соблюдению ограничений на входах

В торговые центры не будут впускать без справки о наличии прививки или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

12 октября в Башкирии вступил новый пакет антиковидных мер – теперь в торговые центры не будут впускать без справки о наличии прививки или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

В администрации Уфы рассказали, что в некоторых ТЦ уже прошли рейды – контролеры проверили, как соблюдаются ограничения на входах. Проверки прошли в «Ультре», «Гостином дворе», «Иремеле». Также проверили ТЦ «Акварин», «Гвардейский», «Радуга», «Юлдаш», «Центральный», «Строительный рынок», «Семья», «Универмаг Уфа», «Экватор».

- По результатам рейда нарушений не выявлено, все торговые центры подготовились к вводимым ограничениям, организовали пропускные пункты, проверяют наличие сертификатов или ПЦР-тестов, масок у посетителей. Единственное, не все посетители адекватно реагируют на ограничительные меры, но большинство все-таки уже готовы и без проблем показывают сертификаты или QR-коды на телефонах, - прокомментировали представители мэрии.