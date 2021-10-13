Житель Башкирии за рулем «Киа» разбился насмерть, вылетев в кювет

В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.

Вечером 12 октября в Краснокамском районе Башкирии рядом с селом Николо-Березовка произошла смертельная авария.

Как рассказали в ГИБДД республики, 60-летний местный житель за рулем иномарки «Киа Селтос» ехал со стороны села в сторону Нефтекамска и, вероятно, не знал, что мост находится на консервации и попытался заехать на него. Только приблизившись к нему, он понял, что мост недействующий, потерял управление, вылетел в кювет, где перевернулся.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП до приезда медиков.

В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.