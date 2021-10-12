В Минторге Башкирии назвали «ошибкой» антиковидные ограничения в продуктовых магазинах

Если магазин не расположен внутри ТЦ, то вход в него разрешен всем

В Минторге Башкирии назвали «ошибкой» действия супермаркета, повесившего на своей двери объявление, что отныне вход разрешен только со справкой о пройденной вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста. Как уточняет портал UfaTime, в ведомстве подтвердили, что сертификаты и другие справки требуются только при посещении тех магазинов, которые расположены внутри торговых центров. Если магазин расположен отдельно, то посещать его могут беспрепятственно все желающие.

- Представители торговой сети подтвердили, что объявление было вывешено ошибочно. Сегодня все объявления с входных групп должны быть убраны, - уточнили в ведомстве.

Напомним, все началось с того, что беременная жительница Башкирии возмутилась новыми антиковидными ограничениями в продуктовых магазинах. В ответ представители ЦУРа Башкирии посоветовали женщине оставаться дома и поменьше бывать в общественных местах, так как беременные и кормящие женщины находятся в особой группе риска.