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Общество12 октября 2021 13:28

В Минторге Башкирии назвали «ошибкой» антиковидные ограничения в продуктовых магазинах

Ранее уфимцы пожаловались на супермаркет, который требовал от посетителей справку о вакцинации и ПЦР-тест
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Если магазин не расположен внутри ТЦ, то вход в него разрешен всем

Если магазин не расположен внутри ТЦ, то вход в него разрешен всем

В Минторге Башкирии назвали «ошибкой» действия супермаркета, повесившего на своей двери объявление, что отныне вход разрешен только со справкой о пройденной вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста. Как уточняет портал UfaTime, в ведомстве подтвердили, что сертификаты и другие справки требуются только при посещении тех магазинов, которые расположены внутри торговых центров. Если магазин расположен отдельно, то посещать его могут беспрепятственно все желающие.

- Представители торговой сети подтвердили, что объявление было вывешено ошибочно. Сегодня все объявления с входных групп должны быть убраны, - уточнили в ведомстве.

Напомним, все началось с того, что беременная жительница Башкирии возмутилась новыми антиковидными ограничениями в продуктовых магазинах. В ответ представители ЦУРа Башкирии посоветовали женщине оставаться дома и поменьше бывать в общественных местах, так как беременные и кормящие женщины находятся в особой группе риска.