Беременная уфимка возмутилась антиковидными ограничениями, которые ввели в некоторых продуктовых магазинах

Зайти в гипермаркеты в ТЦ без справки теперь не получится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня в Башкирии начинают действовать антиковидные ограничения: без справки о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе, или отрицательного ПЦР-теста теперь не попасть в торговые центры, кинотеатры, театры, библиотеки, а также в междугородние автобусы. В связи с этим у многих горожан уже возникло множество вопросов и недопониманий.

Так беременная уфимка Разиля А. возмутилась, что без справки она теперь не может попасть в популярный супермаркет, хотя у нее есть медотвод от прививки. Свой вопрос она адресовала Радию Хабирову на его странице в соцсетях.

- Я беременна, у меня есть методвод, по состоянию здоровья противопоказано вообще делать прививку, и теперь как мне быть? Мне нельзя будет просто за продуктами сходить? – интересуется женщина.

Такие объявления вывесили некоторые магазины, расположенные на территории ТЦ. Фото: соцсети

На обращение уфимки сразу же отреагировали в Центре управления республикой, посоветовав ей как можно реже посещать общественные места, а при необходимости – зайти в магазин возле дома.

- Беременные и кормящие мамы входят в группу риска и должны с особенной осторожностью подходить к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Если возникает острая потребность посещения определенных учреждений (например, ТЦ), то необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа. Добавим, что необходимые товары можно купить в магазинах, которые расположены не в торговых центрах, - уточнили в ЦУР Башкирии.

Еще одна горожанка посетовала, что так можно и разориться на ПЦР-тестах, а многие вещи для ребенка можно купить только в торговых центрах.

- Я кормящая мать, как мне сходить в магазин, купить ребёнку памперсы, кашки? ПЦР тест тоже денег стоит немалых. Допустим, в месяц я 3 раза схожу в магазин, это около 6000 тысяч я должна потратить на ПЦР-тест с детских пособий? – интересуется Елена С.

Впрочем, напомним, что с 27 октября в Башкирии при посещении общественных мест результаты ПЦР-тестов также не будут действовать.