В Башкирии зарегистрировано 633 новых случаев коронавируса

Наиболее тяжелое течение болезни наблюдается у лиц старще 65 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с эпидемией коронавируса с каждым днем становится напряженнее. Несмотря на выросшие за последние дни темпы вакцинации, ежедневное число заболевших продолжает расти. Так по данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 633 новых случая коронавируса, общее число инфицированных достигло 73512. Из них 6500 человек находятся на амбулаторном лечении. Еще 1295 госпитализированы, состояние 55 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации.

- В настоящий момент в республике развернуто 8055 инфекционных коек, полностью обеспеченных кислородом и запасом лекарств. Занятость коечного фонда составляет 90 процентов, есть возможность развернуть резервные койки, - подчеркнул Максим Забелин.

В свою очередь, Радий Хабиров поручил проследить, чтобы ни один житель Башкирии, находящийся в тяжелом состоянии, не оказался в ситуации, когда не может попасть в больницу.

В настоящий момент в республику поставлено 1 891 000 доз антиковидных вакцин. Первым компонентом привились 1345000 человек, еще 1225000 полностью завершили вакцинацию.