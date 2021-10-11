В Уфе рабочий проткнул глаз арматурой на стройке

В Уфе 28-летний рабочий лишился зрения на один глаз из-за ЧП на стройке.

По данным Следкома республики, жуткий случай произошел в феврале 2021 года на одной из уфимских строек. Все началось с того, что несколько рабочих переносили 11-метровые металлические прутья. Один из прутьев зацепился за провод УШМ из-за чего его другой конец ударил бетонщика, который находился рядом с глаз. Несчастный 28-летний мужчина после удара ослеп на один глаз.

Следствие установило, что на предприятии нарушили технику безопасности. По нормам, на участке не должны были находиться электроприборы, а сами прутья нужно было резать еще до подъема на высоту.

Лицо, ответственное за безопасность на объекте, свою вину не признала. Сейчас следователи завершают расследование уголовного дела и в скором времени передадут его в суд.