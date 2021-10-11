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Общество11 октября 2021 18:17

В Башкирии грибники наткнулись на гору мертвых индюшек

Тушки птиц кто-то выбросил прямо посреди леса
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: https://vk.com/rishat_mansurov

Фото: https://vk.com/rishat_mansurov

В Башкирии грибники обнаружили в лесу целую гору из тушек индюков.

О случившемся в соцсетях сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров. По словам чиновника, жуткую находку грибники сделали на территории Еремеевского сельсовета.

На место, которое указали сельчане, немедленно выехала группа из сразу нескольких специалистов. Всего представители власти нашли около 350 тушек домашней птицы.

Мансуров сообщил, что в ходе совещания местные власти решили сжечь останки птиц. Дело в том, что на прошлой неделе на территории Туймазинского района республики выявили сразу два очага распространения птичьего гриппа. По всей видимости, из-за этого чиновники решили перестраховаться.

Глава района попросил сельчан сообщать о похожих случаях в представителям местной администрации.