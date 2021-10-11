Блогер из Уфы распылил газовый баллончик рядом с памятником Салавату Юлаеву

Уфимский видеоблогер Арслан Энн распылил газовый баллончик в лица собравшихся у памятника Салавату Юлаеву граждан.

Видео с места событий появилось в соцсетях. На нем блогер стоит рядом с компанией людей у памятника и что-то достает из рюкзака. Затем он резким движением выхватывает газовый баллончик и направляет струи в лица нескольких человек. Толпа в испуге отбегает от блогера.

В этот момент Арслан отбегает в сторону, а находящийся рядом полицейский берет его под руку. Блогер в этот момент начинает держаться за ухо.

Как выяснилось позже, группа людей собралась у памятника Салавату Юлаеву на несанкционированное властями собрание, посвященное защите скульптуры. Блогер вырвал у одного из граждан плакат, после этого его несколько раз ударили.