В среднем жертвы Finiko из Башкирии вкладывали в пирамиду по 355 тысяч рублей

Жертвы финансовой пирамиды Finiko из Башкирии в среднем вкладывали в нее по 355 тысяч рублей.

Финансовая пирамида Finiko пользовалась большой популярностью среди жителей отдельных регионов Россиис 2019 года. Создатели называли свою аферу «системой автоматической генерации прибыли». От вкладчиков требовалось лишь внести в компанию некую сумму, которая потом якобы увеличивалась за счет операций на рынке криптовалют. В 2021 году Центробанк впервые озвучил, что в системе работы Finiko есть признаки финансовой пирамиды.

Управляющий Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров сообщил порталу «Ufatime.ru», что к ним за помощью обратились шесть жителей Башкирии, ставшие жертвами пирамиды Finiko. Они вкладывали в «систему генерации прибыли» от 29 до 850 тысяч рублей. Таким образом, в среднем жители республики отдали создателям пирамиды по 355 тысяч рублей. Примечательно, что почти все вкладчики отдали создателям Finiko свои деньги уже после того, как в отношении сотрудников компании возбудили уголовное дело.