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Общество11 октября 2021 10:15

В Башкирии выросла смертность и уменьшилось количество рожденных

Опубликованы свежие данные Росстата
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний отчет Росстата свидетельствует о росте смертности на территории Башкирии.

По официальным данным аналитиков, в августе 2021 года в Башкирии зафиксировали 6082 случая смертей. В аналогичном периоде 2020 года смертей было 4606. Таким образом, разница составляет пугающие 1476 случаев.

Не самая оптимистичная статистика наблюдается и с приростом населения. Согласно последним данным, в августе 2021 года в Башкирии появились на свет 3466 малышей. На 59 новорожденных больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что рост смертности фиксируется почти во всех регионах ПФО. На первом месте находится Пермский край – здесь прирост составляет 1714 смертей. На втором месте находится Башкирия.

Рост количества рожденных зафиксировали лишь в половине всех субъектов ПФО.