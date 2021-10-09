В районе Башкирии были уничтожены домашние птицы

Фото: МЧС по Башкирии

Для недопущения распространения птичьего гриппа в Туймазинском районе Башкирии у местных жителей была изъята и уничтожена домашние птицы. Об этом рассказала пресс-служба МЧС по Башкирии.

5 октября в селе Бишкураево был выявлен птичий грипп, 6 октября в районе был введен режим ЧС.

– На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей. В населенных пунктах, попавших в карантинную зону: Бишкураево, Ермунчино, Булат и Николаевка проведены подворовые обходы для изъятия птиц. Изъятые птицы уничтожены. Сжигание проводилось под контролем сотрудников МЧС России, – сообщили специалисты ведомства.

Также сотрудниками были проведены дезинфекционные работы на объектах и в частном подворье, организована обработка внутридомовых территорий, утилизированы корма. Помимо прочего, была проведена вакцинация населения.

– В целях снижения социальной напряженности с населением проведена разъяснительная работа. Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесенных потерь. Согласно распоряжения 08 октября 2021 года, режим ЧС переведен в режим повышенной готовности до особого распоряжения. Ситуация находится на постоянном контроле, – рассказали сотрудники МЧС.