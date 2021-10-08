Уфимец избил 60-летнюю мать

Мужчина был задержан участковым полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе местный житель избил 60-летнюю мать. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное МВД.

О насилии со стороны 36-летнего сына пенсионерка рассказала сама. На днях она вызвала полицию и попросила о помощи. По словам женщины, родственник много пил, из-за чего между ними вспыхнул конфликт. Мужчина набросился на мать и стал бить по ней руками и ногами.

Участковый полиции задержал уфимца, после чего тот сознался и раскаялся в содеянном. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.