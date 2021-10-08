В Уфе усилили проверки масочного режима в автобусах

фото: Минтранс РБ

В Уфе увеличилось количество рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил региональный Минтранс. Сегодня, 8 октября, сотрудники ведомства провели проверки совместно с администрацией города и ГИБДД. Они останавливали автобусы, троллейбусы и маршрутные такси.

– Во время рейда всех пассажиров сначала без применения каких-либо мер просто просили надеть маску. Что удивительно, у всех маски были с собой – в карманах, в сумках, но почему-то не на лице, – передали в министерстве.

В Минтрансе подчеркнули, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу меры против нарушителей масочного режима в общественном транспорте «будут ужесточаться». Ведомство пригрозило административными протоколами и штрафами: за первое нарушение от 1 до 3 тысяч рублей, за повторное – от 15 до 30 тысяч рублей.

С начала пандемии COVID-19 Минтранс республики провел в Уфе 295 проверок по соблюдению масочного режима. По результатам этих инспекций было выписано 147 административных протоколов.