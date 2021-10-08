В гримерке уфимского молодежного театра умер актер Евгений Лопатин

фото: Национальный молодёжный театр РБ им.М.Карима

В Уфе скончался 34-летний актер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Евгений Лопатин. Его тело утром 8 октября было обнаружено в гримерной комнате. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщил «Башинформ».

Лопатин работал в Молодежном театре 10 лет и был одним из ведущих актеров. Сегодня он должен был выйти на сцену в роли Швабрина в постановке пушкинской «Капитанской дочки». У покойного остались жена и сын.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам Евгения Лопатина.