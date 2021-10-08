В Башкирии отменили спектакль о насильно крещенной и сожженной башкирке

Фото: culture.ru

В Стерлитамаке неожиданно отменили спектакль «Сказ о Кисякбике», в котором рассказывали историю о насильно крещенной башкирке.

Сюжет спектакля стерлитамакского Башдрамтеатра по-настоящему жуткий. Действия разворачиваются в 18 веке. Главная героиня Кисякбике Байрасова потеряла мужа и детей, а затем ее насильно крестили и отправили в Екатеринбург. Женщина несколько раз возвращалась на Родину и принимала ислам, но ее отлавливали и отправляли обратно в Екатеринбург. В конце Кисякбике сжигают на костре в центре города. Премьера спектакля в Стерлитамаке должна была состояться вечером 8 октября.

Первым об отмене спектакля рассказал башкирский активист Руслан Габассов. По словам мужчины, на беседу с труппой театра выехал историк Рамиль Рахимов.

- Мне сказали, что есть проблема, связанная с историей. «Мне сказали, что там есть ситуация, проблема, связанная с историей: «Не могли бы вы приехать и поговорить с труппой, объяснить, что одни факты исторические вот так можно интерпретировать, другие — так», - объяснил ситуацию Рахимов радио «Эхо Москвы в Уфе».

Во время беседы с актерами Рахимов (в сети есть видео встречи - Ред) рассказал, что в Стерлитамак его попросила поехать министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Также он заявлял, что в серьезных конфликтах «виноваты не те, кто берет в руки автоматы, а артисты и ученые, которые тоже должны нести ответственность».

Примечательно, что ранее спектакль показали в Уфе на сцене Национального молодежного театра. Тогда труппа не испытывала никаких проблем с показом «Сказа о Кисякбике». Сейчас с сайта Башдрамтеатра полностью пропали все упоминания спектакля, который вызвал столько споров.