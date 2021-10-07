Суд против главы Башкирии: чем кончился, что будет дальше

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Верховный суд Башкирии рассмотрел коллективный иск жителей республики к главе региона Радию Хабирову. Напомним, девять местных жителей подали в суд, пытаясь оспорить изменения в указ Хабирова о режиме повышенной готовности к ЧС, по которому вводились ограничения на посещение общественных мест без справок о вакцинации от COVID-19, отрицательных пцр-тестов или справок о перенесенном коронавирусе. Судебное заседание состоялось сегодня, 7 октября, рассказали «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Авторы искового заявления требовали через суд отменить ограничения, введенные указом главы региона от 17 июня 2021 года. Поскольку он уже утратил силу и появился обновленный «антиковидный» указ Хабирова, то производство по этой части иска была прекращено.

Как пояснили «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, накануне судебного заседания истцы уточнили свои требования: они хотели признать недействительным пункт 12 указа главы республики о повышенной готовности уже от 1 октября 2021 года. Согласно этому пункту и вводятся ограничения на посещение общественных мест без справок о вакцинации от COVID-19 или справок о перенесенном коронавирусе. По этой части искового заявления заседание назначено на 26 октября 2021 года.

- В качестве третьего лица при рассмотрении этой части иска будут привлечены представители регионального управления Роспотребнадзора, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.