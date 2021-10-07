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Происшествия7 октября 2021 12:51

В Башкирии с рельсов сошли пять вагонов, груженных щебнем

Инцидент произошел недалеко от станции Туймазы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Полувагоны сошли с рельсов при выполнении маневровой работы

Полувагоны сошли с рельсов при выполнении маневровой работы

Фото: Никита ПОЛЬКО

Сегодня, 7 октября, недалеко от станции Туймазы в Башкирии с рельсов сошли пять полувагонов, груженных щебнем. Инцидент произошел около 11:40 на железнодорожном пути необщего пользования. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– В настоящее время обстоятельства уточняются. По предварительным данным пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло, – передали в ведомстве. – На место выехал помощник Уфимского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа Уфимского ЛУ МВД России на транспорте и следователь Центрального МСУТ СК России.

В МЧС передали, что полувагоны сошли с рельсов при выполнении маневровой работы. Угрозы экологии нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Бугульма.