В Башкирии с рельсов сошли пять вагонов, груженных щебнем

Полувагоны сошли с рельсов при выполнении маневровой работы Фото: Никита ПОЛЬКО

Сегодня, 7 октября, недалеко от станции Туймазы в Башкирии с рельсов сошли пять полувагонов, груженных щебнем. Инцидент произошел около 11:40 на железнодорожном пути необщего пользования. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

фото: МЧС РБ

– В настоящее время обстоятельства уточняются. По предварительным данным пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло, – передали в ведомстве. – На место выехал помощник Уфимского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа Уфимского ЛУ МВД России на транспорте и следователь Центрального МСУТ СК России.

В МЧС передали, что полувагоны сошли с рельсов при выполнении маневровой работы. Угрозы экологии нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Бугульма.