Глава Аургазинского района Башкирии ушел в отставку после восьми лет работы

фото: Зуфар Идрисов // vk.com

Глава Аургазинского района Башкирии Зуфар Идрисов ушел в отставку, проработав на своем посту восемь лет. Об этом сегодня, 7 октября, чиновник сообщил на своей странице в соцсетях.

– Для меня было честью работать на благо жителей родного района. Благодаря общим стараниям, поддержке республики за 8 лет мы достигли многих положительных результатов, и сегодня Аургазинский район динамично развивается, – отметил Идрисов.

Он поблагодарил жителей района «за понимание» и выразил признательность своей команде, местным депутатам, чиновникам и руководителей предприятий.

На должность временно исполнявшего обязанности главы района назначен Арслан Шагаретдинов. Ранее он работал главным советников управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.