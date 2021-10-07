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Происшествия7 октября 2021 10:26

Житель Башкирии забил кошку ногами и дважды сбросил ее с пятого этажа

Мужчину будут судить за жестокое обращение с животным
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Кошка получила множественное переломы и погибла

Кошка получила множественное переломы и погибла

Фото: Евгения ГУСЕВА

В башкирском городе Кумертау будут судить местного жителя, который избил кошку и дважды выбросил ее с пятого этажа. 42-летнего мужчину будут судить по уголовное статье о жестоком обращении с животным.

– В августе 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в коридоре кошку своей соседки. Он занес ее к себе в комнату, неоднократного ударил ногами и дважды сбросил с 5 этажа жилого дома, – передали в прокуратуре.

Кошка получила множественные переломы и погибла.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать мировой суд.