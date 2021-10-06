Фото: https://www.instagram.com/arturshamgunov/

Казанский комик Артур Шамгунов рассказал о травле и угрозах из-за шутки про башкир, которые обижаются на шутки.

По словам комедианта, история началась еще несколько лет назад. В 2018 году он озвучил фразу про то, что на его шутки обижаются только пьяные, разведенные или башкиры. Накануне видео выступления всплыло в соцсетях – после этого жизнь молодого человека кардинально изменилась. В его адрес в интернете посыпались бесконечные оскорбления и угрозы. В том числе, физической расправы. Большинство сообщений содержат нецензурную брань, но есть и совсем странные.

- Даже в мыслях не позволяй себе так думать про нашу великую нацию! – пишет Шамгунову в Инстаграме.

Сам артист решил заранее извиниться перед теми, кого мог задеть таким высказыванием.

- Я никого не хотел обидеть. Тогда был другой информационный контекст, и так можно было шутить. Если вас это вдруг обидело, то я лично извиняюсь перед вами. Это всего лишь приколы, возможно, тупые, - обратился комик к своей публике в соцсетях.