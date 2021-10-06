На мосту в Уфе будет частично закрыто движение

С 9 по 12 октября на мосту в Шакше возможно затруднение движение транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 по 12 октября на мосту в уфимском микрорайоне Шакша из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

– В первый день закроют одну полосу мостового перехода на въезд в город. В этот же день вечером, а также в последующие, будет введено перекрытие по двум полосам на въезд в город. В это время движение будет осуществляться по одной полосе, – рассказали сотрудники уфимской администрации.

Асфальт на мосту, как заявила мэрия башкирской столицы, в этом году меняли для «поддержания проезда по нему в надлежащем техническом состоянии». Однако в процессе эксплуатации образовались дефекты из-за «разрушения защитного слоя бетонного покрытия до слоя гидроизоляции моста и его насыщение водой».

Укладывать новый асфальт планируют при благоприятных погодных условиях. Городские власти приносят извинения за возможные неудобства и просят с понимание отнестись к вводимым ограничениям.