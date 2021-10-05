Двойной антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Башкирии

COVID-19 в Башкирии на 5 октября: 497 человек заразились, 557 выздоровели, 27 скончались Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирия побила двойной антирекорд по суточному приросту заболевших и умерших от коронавируса. Статистику на 5 октября опубликовал региональный оперштаб.

За день в республике было выявлено 497 инфицированных. Всего зарегистрировано почти 62,3 тысячи случаев COVID-19. В течение минувших суток коронавирус стал причиной смерти для 27 жителей Башкирии. С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 732 пациента.

Переболели ковидом более 60,1 тысячи человек, 557 из них выписались за последние 24 часа.

Первый компонент прививки получили 1,3 млн граждан республики, завершили вакцинацию 1,19 млн.