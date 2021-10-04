Под Уфой водитель фуры насмерть сбил убегающего пенсионера

Сейчас начато разбирательство, дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Утром 4 октября под Уфой на трассе М-5, недалеко от Уптино, произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД республики, водитель фуры насмерть сбил 85-летнего пенсионера. Несчастный скончался на месте, а автомобилист скрылся с места ДТП. Однако через несколько часов его задержали – им оказался 42-летний житель Самарской области. По его словам, он не заметил пешехода на дороге.

Аварию засняли уличные камеры – на них видно, как пешеход бежал по направлению движения грузовика. Скорее всего старик попал в «слепую зону» фуры, и водитель его действительно не увидел.

Сейчас начато разбирательство, дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.