Прокуратура выявила нарушения прав водителей скорой помощи в четырех муниципалитетах Башкирии

Прокуратура отчиталась о нарушениях прав водителей скорой помощи

Прокуратура обнаружила нарушения трудовых прав водителей скорой помощи, работающих в медучреждениях четырех городов и районов Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в Салавате у шоферов санитарных машин не соблюдался режим труда и отдыха, что привела к переработкам. Уфимские сотрудники станции скорой помощи не были ознакомлены с графиком сменности.

В Стерлибашевском районе с водителями заключались дополнительные соглашения о работе по совместительству, а Белорецкая межрайонная прокуратура установила, что выездная бригада «скорой» состояла из одного фельдшера и водителя. Это не соответствует положенным требованиям по численности сотрудников в зависимости от количества жителей.

– По данным фактам прокуроры внесли в адрес руководителей медицинский организаций представления об устранении нарушений законодательства, – передали в прокуратуре.

Надзорное ведомство добавило, что соблюдение прав персонала «находится под пристальным контролем».