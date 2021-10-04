За 2021 год в Башкирии будут отремонтированы 11 сельских домов культуры

фото: Радий Хабиров // vk.com

В Башкирии за 2021 год капитальный ремонт планируется выполнить в 11 сельских домах культуры. В восьми учреждениях работы уже завершены. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, на данный момент обновлены СДК в Альшеевском, Балтачевском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Стерлибашевском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. Еще три сельских клуба откроются после ремонта Буздякском, Салаватском и Стерлитамакском районах.

Хабиров пояснил, что в учреждениях культуры меняют окна, внутреннюю отделку, крыши, зрительные залы и другие помещения.