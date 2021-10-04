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Общество4 октября 2021 7:17

Уфимцев в центре города удивил мужчина, гуляющий абсолютно голым

Молодой человек шел прямо по проезжей части
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пользователи соцсети предположили, что мужчина мог находиться под наркотиками, другие, что это спор, а кто-то пошутил, что он выплатил ипотеку и идет домой.

Пользователи соцсети предположили, что мужчина мог находиться под наркотиками, другие, что это спор, а кто-то пошутил, что он выплатил ипотеку и идет домой.

В Уфе вчера днем, 3 октября, на улице Пархоменко возле бизнес-центра «Маяк» горожане заметили мужчину, гуляющего абсолютно голым. Его сняли на видео, а запись опубликовали в социальных сетях. На ней видно, как он идет прямо по проезжей части, размахивая руками.

- Мужик идет в Уфе, чисто голый. Вообще голый! Без штанов, без ботинок, без трусов, - комментирует через смех автор видео.

Пользователи соцсети предположили, что мужчина мог находиться под наркотиками, другие, что это спор, а кто-то пошутил, что он выплатил ипотеку и идет домой.

«КП-Уфа» получила комментарий МВД по данному случаю: «В полиции было зарегистрировано несколько сообщений по данному факту. В настоящее время стражи порядка принимают меры к установлению личности и местонахождения данного гражданина. Сотрудники полиции изучают видеозаписи инцидента и устанавливают дополнительные камеры наружного видеонаблюдения по пути следования данного гражданина».

В Уфе рядом с бизнес-центром гулял голый мужчина