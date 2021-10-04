Уфимцев в центре города удивил мужчина, гуляющий абсолютно голым

Пользователи соцсети предположили, что мужчина мог находиться под наркотиками, другие, что это спор, а кто-то пошутил, что он выплатил ипотеку и идет домой.

В Уфе вчера днем, 3 октября, на улице Пархоменко возле бизнес-центра «Маяк» горожане заметили мужчину, гуляющего абсолютно голым. Его сняли на видео, а запись опубликовали в социальных сетях. На ней видно, как он идет прямо по проезжей части, размахивая руками.

- Мужик идет в Уфе, чисто голый. Вообще голый! Без штанов, без ботинок, без трусов, - комментирует через смех автор видео.

Пользователи соцсети предположили, что мужчина мог находиться под наркотиками, другие, что это спор, а кто-то пошутил, что он выплатил ипотеку и идет домой.

«КП-Уфа» получила комментарий МВД по данному случаю: «В полиции было зарегистрировано несколько сообщений по данному факту. В настоящее время стражи порядка принимают меры к установлению личности и местонахождения данного гражданина. Сотрудники полиции изучают видеозаписи инцидента и устанавливают дополнительные камеры наружного видеонаблюдения по пути следования данного гражданина».