Похотливый вахтовик из Башкирии лишился более 100 тысяч рублей в надежде получить секс-услуги

Сумма переводов превысила 119 тысяч рублей, а свидание так и не состоялось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жертвой мошенников стал житель Башкирии, находясь на вахте в Нижневартовске. Как сообщает «КП-Югра», мужчина захотел провести вечер в компании легкомысленной девушки. Однако романтическим планам не суждено было сбыться.

Сам вахтовик пояснил, что познакомился с дамой в интернете, они договорились о встрече, но адрес девушка решила сказать только после того, как тот переведет ей 1500 рублей.

- Заявитель, рассчитывая на приятное времяпрепровождение, перевел деньги, но после этого суммы только стали расти, - цитирует издание слова пресс-службы МВД по ХМАО-Югре.

Еще 26 200 рублей мужчина отдал за код от подъезда, страховка обошлась ему в 22 400 рублей, а сами услуги дамы стоили 69 тысяч рублей. Сумма переводов превысила 119 тысяч рублей, а свидание так и не состоялось.

Романтик понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию.