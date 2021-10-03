Мэрию Уфы обязали расселить аварийные дома до конца 2022 года

Барак по улице Худайбердина. Однако о его сносе пока речи нет Фото: Эльвина АПАРИНА

В Уфе суд обязал мэрию расселить аварийные дома в Ленинском районе города до конца 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы.

Дело в том, что в надзорное ведомство поступало много обращений от жителей домов по улицам Ак-Идель, Ахметова, Малой Лесозаводской, Рычкова, Зенцова, Судоремонтной, переулке Запорожском. Дома здесь признаны аварийными и подлежат сносу, изношенность составляет от 74 до 76%. Только вот чиновники планировали расселить постройки лишь к 31 декабрю 2026 года, и жильцам пришлось бы ждать еще пять лет.

Прокурор обратился с иском в суд, понимая, что дома представляют опасность для жизни и здоровья людей. Он просил признать незаконным распоряжении городской администрации и обязать ее установить другой срок расселения – не позднее 31 декабря 2022 года.

Суд согласился с доводами и удовлетворил заявление прокурора. Однако приговор в законную силу еще не вступил, и у мэрии есть время его обжаловать.