«Мне не страшно»: Андрей Губин пришел на радио и заявил, что хочет умереть

Знаменитый уроженец Уфы страдает от продолжительной болезни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в эфир радио «Комсомольская правда» пришел знаменитый певец и музыкант, звезда 1990-х, уроженец Уфы Андрей Губин. В откровенном интервью артист рассказал, что уже с юности его мучают проблемы со здоровьем. По его мнению, постоянные боли, которые буквально не дают ему жить – это следствие занятий спортом и спортивных травм в детстве.

- Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умереть, - заявил Андрей Губин в прямом эфире программы на радио «КП».

В откровенном разговоре с ведущими Юрием Кораблевым и Аленой Мартыновой, Губин заявил, что не принимает обезболивающие и терпит боли.

- Каждый день я засыпаю в 5-6 часов утра, так как боли мешают заснуть. Чтобы выспаться надо мне 8 часов примерно. Проснувшись, стараюсь поесть. Аппетита нет, ем я мало. А потом стараюсь давать какую-то физическую нагрузку. Потому, что чем больше нагрузки, тем лучше себя чувствуешь, - рассказал Андрей Губин.