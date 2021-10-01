В Уфе на 20 дней перекрыли полосу дороги от Бельского моста до «Школьной» остановки

фото: мэрия Уфы

В Уфе сегодня, 1 октября, был перекрыт проезд автомобилей по одной из полос дороги от старого Бельского моста до остановки «Школьной». Ограничение будет действовать до 20 октября. Об этом предупредили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что движение по полосе было закрыто из-за строительства проезжей части к новому мосту-вставке через Белую. Напомним, что его планируются открыть в конце октября. После этого рабочие приступят к реконструкции старого моста.

Власти Уфы попросили горожан с пониманием отнестись к ограничению и принесли извинения за неудобства.