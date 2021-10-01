В Башкирии неизвестные из ружья расстреляли семью из семи лебедей

фото: газета "Башкортостан"

В башкирской деревне Сураманово Учалинского района неизвестные мужчины из ружья расстреляли семью из семи лебедей. Об этом сообщает газета «Башкортостан».

Инцидент произошел вечером 30 сентября. По словам местных жителей, к озеру Исыккуль подъехала Chevrolet Niva, из которой вышли мужчины. Лебеди, приученные не бояться людей, подплыли к берегу – и злоумышленники расстреляли их из ружья. После этого они скрылись, оставив птиц умирать.

Пять лебедей – двое взрослых и трое птенцов – погибли сразу же. Еще двое скончались от ранений спустя несколько часов.

Взрослые лебеди поселились Исыккуле весной текущего года. Они вывели пять птенцов. Местные жители приручили их и подкармливали. С наступлением холодов птицы готовились к отлету на юг.