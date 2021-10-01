В школах Башкирии насчитали 33,6 тысячи учителей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В средних общеобразовательных учреждениях Башкирии трудятся 33,6 тысячи учителей.

5 октября в Башкирии, как и по всей России, будут отмечать День учителя. В связи с этим в Башстате подготовили аналитические данные о представителях данной профессии.

Оказалось, что всего в сфере образования в республике задействованы 116 тысяч человек – это 11% от общего числа занятых на предприятиях и организациях региона. В школах трудятся 33,6 тысячи учителей. В средне-специальных заведениях – 4,6 тысячи, а в высших – 4,8.

92% школьных учителей имеют высшее образование. В вузах Башкирии работают 777 докторов наук, 3004 кандидатов наук, 517 профессоров и 1950 доцентов.

88% школьных учителей – женщины. В ссузах и вузах это число сокращается до 80% и 59% соответственно.