За 2021 год в Башкирии появились 22,7 тысячи новых квартир

фото: правительство РБ

В Башкирии с января по август 2021 года было введено 22,7 тысячи квартиры общей площадью 1,7 млн кв. м. Объем построенного и готового к заселения жилья в республике вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как рассказали в региональном правительстве, доля жилья, построенного населением за свой счет и на кредиты, составила 67%. Ими возведено 10,5 тысяч жилых домов площадью 1,1 млн кв. м. На долю застройщиков приходится 585 тысяч кв. м. жилья.

– В сельской местности за январь-август 2021года введено 805,4 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, в городской– 971,1 тыс. кв. м., – передали в Минстрое.

Прямо сейчас в Башкирии строятся или готовятся к строительству 280 домов общей площадью 3,4 млн кв. м.