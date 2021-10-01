Мама рассказала, где пропадала 13-летняя школьница из Уфы

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Минувшей ночью по всей Уфе работали волонтеры по поиску пропавших людей и сотрудники полиции. Вместе с родными они разыскивали бесследно пропавшую 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома накануне и перестала выходить на связь. Перепуганные родители обратились к стражам порядка, добровольцам и неравнодушным уфимцам с просьбой помочь в ее поисках.

Как только к делу подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан», ориентировки на пропавшего подростка стали появляться в популярных городских сообществах в социальных сетях. К счастью, история завершилась благополучно: девочка нашлась, она жива и здорова.

- Она вечером к подружке пришла, заигралась там и забыла позвонить. А потом телефон сел, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама школьницы. По словам родительницы, сильно ругать дочку она не будет.

- Провели с ней беседу, чтобы так больше не делала. Ругать сильно не стала, - сказала мама.