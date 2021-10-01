Ночью на рынке под Уфой загорелся торговый павильон

фото: МЧС РБ

Ночью 1 октября на ранке в селе Зубово Уфимского района загорелся торговый павильон. Об этом сообщило республиканское МЧС.

Вызов о пожаре поступил на пульт диспетчера экстренного ведомства в половине первого ночи. Когда спасатели прибыли на место, кроме павильона горело еще и стоявшие рядом бревенчатое строение.

– Пожар локализован в 01:14. Открытое горение ликвидировано в 01:23, – передали в МЧС.

О пострадавших не сообщается. В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель аварийной службы.