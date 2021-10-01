Синоптики прогнозируют в Башкирии дожди со снегом и северный ветер

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается прохладная погода: ветер будет северным, возможны дожди со снегом. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня днем, 1 октября, по республике пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +5,+10°.

В субботу, 2 октября, локальные дожди сохранятся, ночью в отдельных районах выпадет еще и снег. В темное время суток подморозит 0,+5°, днем все те же +5,+10°. Такая же погода сохранится и на следующий день, 3 октября.

В целом в октябре среднемесячная температура воздуха будет держаться на уровне нормы, +2,5°.