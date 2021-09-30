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Здоровье30 сентября 2021 14:47

Умерла врач-невролог РКБ №2 в Уфе Разиля Диваева

Ей было всего 44 года
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: профсоюз работников здравоохранения Башкирии

фото: профсоюз работников здравоохранения Башкирии

В Уфе 27 сентября на 45-м году жизни скончалась врач-невролог республиканской клинической больницы №2 Разиля Диваева. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил профсоюз работников здравоохранения республики. По предварительным данным, специалист умерла от последствий, вызванных коронавирусом.

– Врач проработала в больнице больше 20 лет, ее знали как хорошего специалиста и отзывчивого человека, – следует из сообщения правозащитной организации. – Выражаем свои соболезнования родственникам и коллегам доктора.

Профсоюз намерен оказать семьей Диваевой материальную помощь.