Умерла врач-невролог РКБ №2 в Уфе Разиля Диваева

фото: профсоюз работников здравоохранения Башкирии

В Уфе 27 сентября на 45-м году жизни скончалась врач-невролог республиканской клинической больницы №2 Разиля Диваева. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил профсоюз работников здравоохранения республики. По предварительным данным, специалист умерла от последствий, вызванных коронавирусом.

– Врач проработала в больнице больше 20 лет, ее знали как хорошего специалиста и отзывчивого человека, – следует из сообщения правозащитной организации. – Выражаем свои соболезнования родственникам и коллегам доктора.

Профсоюз намерен оказать семьей Диваевой материальную помощь.