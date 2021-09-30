Жителя Башкирии будут судить за участие в террористической организации

фото: СК РБ

Жителя Иглинского района Башкирии будут судить по уголовной статье об участии в террористической организации. Об этом сообщил республиканский Следственный комитет.

По версии следствия, 38-летний обвиняемый в 2013 году вступил во Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» [организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России]. Целью «ополчения» был вооруженный мятеж и насильственное свержение конституционного строя страны.

В 2015 году суд признал организацию террористической. Несмотря на это, обвиняемый не вышел из состава незаконного сообщества и активно участвовал в его деятельности. До 2020 года мужчина разрабатывал и обеспечивал бесперебойную работу каналов закрытой связи между сообщниками, а также администрировал телеграм-канал организации и ее группу «ВКонтакте». Там размещались материалы о деятельности преступной группы, а также происходило общение между ее членами и вовлечение новых приспешников.

Злоумышленник был задержан силами СК и ФСБ Башкирии. Вину в преступлении он не признал. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет со штрафов до 500 тысяч рублей.