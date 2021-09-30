В Уфе после пожара в расселенном доме обнаружены фрагменты двух обгоревших тел

фото: МЧС РБ

В Уфе после пожара в расселенном деревянном доме на два этажа были обнаружены фрагменты двух обгоревших тел. Об этом сообщило региональное МЧС.

Здание, располагавшееся по улице Ак Идель, 4 в Ленинском районе, загорелось в десять часов вечера 29 сентября. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 22:26.

– На тушение и защиту ближайших домов подано 7 стволов РСК-50, – передали в МЧС. – В 23:08 объявлена локализация на площади 1 тыс кв. м. Причина пожара уточняется.

Сегодня утром, 30 сентября, спасатели обнаружили фрагменты тел двоих погибших. Их личность устанавливается. Сотрудники МЧС продолжают работу по разбору конструкций сгоревшего дома, привлечена тяжелая техника.