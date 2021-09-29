Житель Башкирии переломал бывшей ребра и челюсть на глазах общей дочери

Мужчина переломал ребра бывшей подруги на глазах их общей дочери

В Бирском районе Башкирии 31-летний местный житель избил бывшую возлюбленную на глазах их общего ребенка. На днях суд вынес мужчине приговор.

Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре прошлого года. Пьяный подсудимый, находясь на кухне квартиры, ссорился с бывшей подругой и дважды ударил ее кулаков – в челюсть и висок. После этого женщина бросилась бежать в ванную, однако мужчина успел ее настигнуть: он схватил ее за волосы, поволок обратно на кухню и вновь ударил – на этот раз ладонью по щеке. Затем злоумышленник потащил потерпевшую по коридору, где несколько раз пнул ее по ребрам.

– Потерпевшая получила травму груди, переломы ребер с повреждением легких, перелом нижней челюсти со смещением отломков, сотрясение головного мозга, ссадины и кровоподтеки. Указанные телесные повреждения повлекли состояние, опасное для жизни, и причинили тяжкий вред здоровью, – передали в пресс-службе Бирского суда.

Женщина на суде рассказала, что жила с извергом с 2015 по 2017 год. Они разошлись из-за неоднократных случаев насилия. У них есть общая дочь – девочка видела, как отец избивал мать, и получила психологическую травму.

Подсудимый вину признал и раскаялся, возместил потерпевшей 100 000 рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима. Вердикт был обжалован и пока не вступил в законную силу.