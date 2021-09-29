В Башкирии полностью благоустроенным признали лишь 69% всего жилого фонда

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В 2020 году в Башкирии признали полностью благоустроенными 69,4% жилищного фонда республики.

Аналитику состояния системы ЖКХ озвучили специалисты Башстата. Согласно данным от аналитиков в сельской местности под критерий «полностью благоустроенного» попадает всего 43,8% от общего числа жилищного фонда. В городах ситуация лучше – здесь таким требованиям отвечают 88,9% домов. В среднем благоустроенными в Башкирии можно назвать 69,4% жилых домов.

Согласно пояснениям Башстата, жилищный фонд может быть обустроен следующими видами благоустройства - водоснабжением, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом, ваннами и электроплитами.

Также эксперты сообщили, что в среднем в Башкирии на одного местного жителя приходится порядка 27,3 квадратных метров жилья. В городской местности эта цифра падает до 24,8 «квадратов», а в сельской, наоборот, возрастает до 31,5.