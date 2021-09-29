«Сенсационный случай». В Башкирии под землю ушло целое озеро

фото: Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш»

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от пещеры Шульган-таш под землю ушло озеро Ыгышма. Об этом сообщила начальница сектора экологического просвещения природного заповедника «Шульган-таш» Ляля Хайбуллина. Специалист назвала этот случай «сенсационным».

– Такое может быть в засушливые годы, и истории известны два случая [ухода озера под землю] – в 1921 и 1975 годах. Как-то после ухода воды даже на дне озера выросли береза и ива. Озеро наполнилось водой, а деревья вместе с грунтом поднялись на поверхность и стали медленно плавать по направлению ветра. Оттуда и название озера, – рассказала Хайбуллина.

фото: Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш»

Она предполагает, что Ыгышма повторно ушло под землю из-за сильной засухи. Напомним, по всей Башкирии прошедшим летом стояла аномальная жара, а синоптики зарегистрировали сразу несколько температурных рекордов.