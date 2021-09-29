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Происшествия29 сентября 2021 6:23

Жительница Башкирии получила смертельные ожоги прямо на своей кухне

Пенсионерка готовила еду на газовой плите
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Как бы врачи ни старались, женщина умерла 27 сентября

Как бы врачи ни старались, женщина умерла 27 сентября

Фото: Александр БОЙКО

18 сентября в Бижбулякском районе Башкирии произошел несчастный случай с 80-летней пенсионеркой. Как сообщил представитель МЧС по РБ Петр Ильин в прямом эфире ЦУР, ЧП произошло, когда пожилая женщина просто готовила еду на своей кухне на газовой плите.

Спасатель объяснил, что несчастная сначала зажгла переднюю конфорку, а потом решила достать кастрюлю, стоявшую сзади плиты. Одежда пенсионерки загорелась, на кухню выбежал муж, вместе они потушили ее. Но женщина все же успела получить ожоги – с ними она была доставлена в районный центр, а потом ее госпитализировали в Уфимский ожоговый центр. Как бы врачи ни старались, женщина умерла 27 сентября.