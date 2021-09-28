В каких районах Башкирии больше всего мигрантов

Больше всего иностранных рабочих трудятся в Уфе и других городах республики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, больше всего трудовых мигрантов находятся на территории Уфы и Уфимского района, в городах Стерлитамак и Октябрьский, а также в Туймазинском районе республики. Такие данные приводит управление по вопросам миграции, опираясь на уведомления о заключении трудовых договоров.

В свою очередь, меньше всего иностранных рабочих на конец сентября 2021 года находятся на территории городов Агидель и Межгорье, а также в Зианчуринском, Кугарчинском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском и Янаульском районах.

К слову, в 2021 году сотрудники полиции не обнаружили ни одного случая незаконного удержания трудовых мигрантов, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.