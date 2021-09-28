В Башкирии с начала пандемии поставили на учет более 25 тысяч мигрантов

Всего с марта 2020 года на учет поставили более 61 тысячи иностранцев, но не все они трудовые мигранты

Всего с начала пандемии коронавируса на территории Башкирии на учет поставили более 61 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе регионального МВД. При этом, начиная с конца марта 2020 по 23 сентября 2021 года, как трудовые мигранты на учет встали более 25 тысяч иностранцев. В графе «цель въезда» они указали – «работа».

Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, с 19 марта 2020 года и по конец сентября 2021 года на миграционный учет поставили более 6300 иностранных граждан «в целях урегулирования правового положения иностранных граждан на территории Российской Федерации».

Кроме того, по данным управления по вопросам миграции МВД по Башкирии с начала года и вплоть до конца сентября 2021 года с территории республики по решению суда выдворили 38 иностранных граждан.