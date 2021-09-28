В МВД по Башкирии озвучили число трудовых мигрантов и страны, из которых они приезжают

Разрешение на работу получили тысячи иностранных граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МВД по Башкирии специально для «КП-Уфа» представили статистику по трудовым мигрантам, находящимся и вновь прибывшим на территорию республики в январе-сентябре 2021 года.

По данным управления по вопросам миграции, за этот период поступило всего 370 заявлений о выдаче разрешения на работу иностранными гражданами из стран дальнего зарубежья. В данном случае, речь идет о тех странах, с которыми у России имеется визовый режим. Так вот, в этом году власти оформили 350 таких разрешений на работу.

В свою очередь, на данный момент разрешения на работу выданы гражданам 24 стран с визовым режимом.

- Наибольшее количество составляют граждане, приехавшие из Турции, Вьетнама, Китая, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

Что касается трудовых мигрантов из стран, с которыми у России нет визового режима, то за 2021 год в управление по вопросам миграции МВД по Башкирии от них поступило около 14 тысяч заявлений на выдачу патентов. Эти документы позволяют им легально работать на территории республики. К слову, на конец сентября таких патентов было выдано более 13 тысяч.

- Наибольшее количество патентов выданы гражданам республик Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Кроме того, различные организации предоставили сведения о заключении трудовых договоров с 9,5 тысячами иностранных рабочих, которым разрешение на работу или наличие патента не требуется.