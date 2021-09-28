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Общество28 сентября 2021 9:02

Уфимцы обнаружили в подвале жилого дома сауну с бассейном

Жильцы намерены писать заявление в прокуратуру
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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ГТРК «Башкортостан»

ГТРК «Башкортостан»

В Уфе жильцы многоэтажного дома на Уфимском шоссе, 18 обнаружили в подвале комфортабельную сауну с бассейном. Об этом сообщило ГТРК «Башкортостан».

Банную в подвале открыл хостел, который находится на первом этаже. Жильцы жалуются, что предприниматель эксплуатирует место отдыха за их счет. На контакт ни с гражданами, ни с полицией владелец сауны с бассейном отдыха не выходит.

В управляющей компании дома заявляют, что хостел не платит за жилищно-коммунальные услуги. Сауной в подвале заинтересовался Госжилнадзор – в соответствии с санитарными нормами размещение бань в многоквартирных домах запрещено. Жильцы 18-го дома тем временем намерены писать заявление в прокуратуру.