Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 90% многоквартирных домов Башкирии были выявлены нарушения. Такое заявление сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сделал председатель Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Андрей Агапов.

– Инспекторским составом Госкомитета за текущий период 2021 года осмотрено 9857 многоквартирных домов. В 8847 домах или 90% от общего количества осмотренных выявлены те или иные нарушения. Всего выявлено 23 022 нарушения. В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 1109 дел об административных правонарушениях, – рассказал Андрей Агапов.

Основные нарушения: неисправность конструкций по купорке зданий, коррозия трубопроводов, частичное отсутствие тепловой изоляции и пр.