Видео: в Башкирии парень на экскаваторе спас застрявшего в окне кота

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В башкирском городе Туймазы 24-летний парень на экскаваторе спас кота, который застрял в окне на третьем этаже. Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, на улице Ленина.

Застрявшее в окне животное висело около часа и мяукало на всю улицу. Кот поранился о проем – на видео с места происшествия можно заметить кровь на раме. У дома №21 собралась огромная толпа сочувствующих людей, которые не знали, как можно помочь питомцу. Они пытались позвать на помощь сотрудников МЧС, но те отказались приезжать. Зато приехал парень, работающий неподалеку на экскаваторе. Героя зовут Алмаз. Молодой человек поднял ковш спецмашины до уровня третьего этажа и взобрался на него, после чего вернул кота обратно в квартиру.

– Ко мне во время работы подошел мужчина и попросил лестницу или палку. Рассказал, что на третьем этаже кот промеж окон застрял. Я сходил с ним, увидел обстановку и сразу же побежал за экскаватором. Подъехал, поднялся, кота обратно в квартиру закинул. Меня никто не вызывал, я сам добровольно приехал. Любой бы так поступил на моем месте, – рассказал «КП-Уфа» Алмаз.

Он добавил, что во время спасательной операции кот «поблагодарил» его, укусив руку.